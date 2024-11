France, Europe et SUF ensemble pour démontrer la dimension missionnaire du scoutisme

"Nous voulons témoigner devant les évêques de l’impact positif du scoutisme non seulement sur la société, comme l’a démontré la récente étude de l’Ifop pour le Rasso, mais aussi sur la mission", confie Cyril de Quéral, commissaire général scout de l'AGSE, présent également à Lourdes. "L’engagement scout a un impact sur l’évangélisation. L’aventure scoute est reliée au sens de Dieu, à la foi chrétienne. À travers le scoutisme, les jeunes approfondissent leur foi", souligne-t-il, évoquant, à titre d’exemple, le pèlerinage annuel des routiers à Vezelay en ce week-end de la Toussaint. "Ils étaient plus de 3.000 cette année à partir marcher, 500 de plus que l’année dernière, et je reste subjugué face à ces scouts qui pour la plupart ont moins de 20 ans, qui se mettent au service des uns des autres, et qui vont rencontrer le Christ."