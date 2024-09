Une étude inédite mesure les bienfaits du scoutisme pour la société

Fort de ces résultats, il est néanmoins légitime de se demander si cette étude n’est pas biaisée : l'impact du scoutisme est-il aussi fort que ce que les chiffres laissent paraître ? Ceux qui s’inscrivent et participent à un mouvement scout ne sont-ils pas "déjà" soucieux de leur prochain et de l’environnement ? "Déjà" bien dans leurs baskets en raison d’un contexte familial favorable et attentif à l'épanouissement de la personne ? Et "déjà" dotés de qualités qui font qu’ils réussissent dans la vie ? Pour Delphine Brosseaud, directrice déléguée du Rasso, les écarts de statistiques entre les anciens scouts et le grand public sont tels que l'on peut aisément conclure que le scoutisme laisse une empreinte forte. "Ce ne sont pas des petits écarts, on a 10, 20 voire 30 points d’écart entre les deux panels, et ces écarts se vérifient quelles que soient la catégorie socio-professionnelle et la tranche d’âge", précise-t-elle.