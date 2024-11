Pendant le week-end de la Toussaint, près de 3.000 routiers scouts participaient au traditionnel pèlerinage de Vézelay. Au programme : De la marche, des retrouvailles, et une veillée d’adoration, présidée par le cardinal Aveline. Il a conseillé aux routiers de "s'accrocher au Christ quoi qu'il arrive dans votre vie. C'est lui le roc. C'est lui qui vous a choisi et c'est lui qui vous établira pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure." Quelque 1.200 guides aînées, étaient au même moment à Paray-le-Monial. Voilà de beaux fruits en perspective pour les Guides et Scouts d’Europe !