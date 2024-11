Le communiqué du diocèse de Paris en réponse à Rachida Dati, le 24 octobre, rappelle ainsi qu’ "à Notre-Dame, pèlerins et visiteurs n’ont jamais été distingués" et qu’une séparation, compliquée au plan pratique, "priverait pèlerins et visiteurs de la communion entre tous qui est l’essence même du lieu et les empêcherait de fait de faire l’expérience globale du monument et de son infinie beauté". La cathédrale n’a été construite par volonté de faire une œuvre d’art semble dire le diocèse, mais pour que tous soient reçus par l’Église de la part de Dieu : "accueillir de façon inconditionnelle et donc nécessairement gratuite tout homme et toute femme, indépendamment de sa religion ou de sa croyance, de ses opinions et de ses moyens financiers."