Faire le dos rond en famille, une vertu héroïque ?

La méchanceté est un défaut finalement assez rare, la maladresse est plus répandue. On n’a pas tous les mêmes vulnérabilités. Ce qui blesse l’un peut laisser un autre de marbre. Oser dire son ressenti avec délicatesse, après une remarque piquante, permet de mieux se connaître et il est fort possible que la personne se confonde en excuses. En étant susceptible, on décourage les remarques qui pourraient aider à s’améliorer. Or, la constante de l’être humain est d’être imparfait, en chemin vers la sainteté, et la famille sert aussi à faire grandir.