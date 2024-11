Mieux encore : la façon dont nous envisageons la science est intimement liée au christianisme. En effet, le livre de la Sagesse s’adresse à Dieu en disant "Tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids" (Sg 11,20) Parce que la nature est une création divine, les hommes d’Église ont ainsi cherché à la comprendre et à en connaître ses secrets. Le christianisme pose ainsi les piliers de l’intelligence scientifique : l’instauration du doute conduisant à la recherche ; la nécessité de démontrer ce que l’on avance ; l’idée que le savoir est une libération ; le goût enfin de la clarté et de l’ordre. D’où le mot du célèbre Oppenheimer : "Le christianisme était nécessaire pour donner naissance à la science moderne." À tort, nos sociétés contemporaines opposent science et foi. Certes, les liens entre Église et science ont été jalonnés d’hésitations, de tensions et parfois de crises. Il n’empêche que l’idée d’une Église contre la science est un des mythes les plus tenaces de nos perceptions.