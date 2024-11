Nancy et Patrick, millionnaires au Canada, ont tout quitté pour devenir missionnaires à Medjugorje

Lui qui n’avait pas fait baptiser ses enfants et ne pratiquait pas la foi depuis trente ans se met à lire ces messages et à faire tout ce que la Vierge Marie demandait. « La Mère de Dieu demande de prier le chapelet ensemble tous les jours, car le rosaire fera des miracles dans vos familles, d’aller à la messe tous les dimanches, de lire la Bible chaque jour... Alors j’ai dit à Nancy d’aller en acheter une et elle est revenue avec une Bible de dix kilos ! Ensuite, elle demande de jeûner le mercredi et le vendredi, car quand on prie et on jeûne, on peut même arrêter les guerres », souligne-t-il. Nancy et Patrick commencent alors à changer leur vie, mais ils apprennent que la Vierge Marie dit aussi : « Vous ne pouvez pas commencer à vous convertir sans la confession ».