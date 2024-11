J-34 : À Notre-Dame de Paris, un seul orgue ne suffit pas !

Pour la réouverture de Notre-Dame de Paris, la liturgie devra se contenter d’un seul orgue. S’il est le plus grand de France, l’instrument qui occupe la tribune occidentale de la cathédrale dialogue d’ordinaire avec un second instrument situé dans le chœur. Endommagé par l’incendie de 2019, celui-ci ne retrouvera sa place qu’en 2025, après reconstitution d’une partie de la tuyauterie, du système de soufflerie et de la transmission. Cette remise à neuf aura également donné l’opportunité d’un enrichissement : l’orgue de chœur aura plus d’ampleur sonore pour se diffuser dans la nef tout entière, et ses "couleurs" seront complétées pour le rendre capable de jouer tout le répertoire. À cet effet, des tuyaux prendront place dans les tribunes du transept nord.