"Nous nous sentons parfois dispersés au milieu de tant de choses et nous nous demandons : […] Où puis-je trouver le centre de ma vie, de ma foi ?", a lancé le pape à la foule rassemblée sous ses fenêtres. Cette question est "essentielle pour nous, pour notre vie et pour le cheminement de notre foi", a-t-il ajouté. Le chef de l’Église catholique a alors invité les fidèles à "revenir au cœur de la vie et de la foi", qui ne consiste pas dans "les pratiques extérieures" mais dans "la disposition du cœur avec laquelle vous vous ouvrez à Dieu et à vos frères et sœurs dans l'amour".