Syméon, le prophète qui a tenu le Messie dans ses bras

Mais cette rencontre exceptionnelle allait être suivie de paroles prophétiques, des paroles dures à entendre pour les parents de Jésus qui, déjà, "s’étonnaient de ce qui était dit de lui" par Syméon. Le prophète précisa en effet à Marie : "Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction". Le message, s’il peut nous paraître clair aujourd’hui au XXIe siècle, devait cependant paraître non seulement obscur pour les parents de Jésus, mais surtout bien menaçant. Dans le prolongement de la prophétie d’Isaïe qui annonçait la venue du Messie "méprisé et délaissé par les hommes", Syméon avertit que le nouveau-né qu’il tient dans ses bras sera signe de contradiction, c’est-à-dire de la division d’Israël entre ceux qui refuseront la dimension messianique de Jésus et ses disciples qui seront à l’origine de la foi nouvelle. Pire encore, le vieux prophète en regardant Marie lui annonça : "et toi, ton âme sera traversée d’un glaive", évocation encore masquée de la crucifixion à venir et de Notre-Dame des Douleurs, Mater Dolorosa…