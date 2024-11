Retour d’Opex : comment retrouver un équilibre familial ?

"À J-7 du retour, relate Albane, à la tête d’une tribu de six enfants, l’excitation monte, les enfants sautent de joie, on se met en quatre pour que la maison soit belle et propre, on bricole une guirlande. Une énergie folle s’empare de tous." Le retour du cher et tendre –parfois de la chère et tendre ! – est souvent un moment extraordinaire d’une grande intensité, mais qui peut ne pas s’avérer aussi idyllique que prévu.