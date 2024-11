Toussaint : Dieu sème en chacun la sainteté, déclare le pape François

Dieu "sème en nous" la sainteté, affirme le pape François le 1er novembre 2024, jour de la Toussaint, la fête de tous les saints. Depuis la fenêtre du Palais apostolique, il a insisté sur l’actualité de cet objectif pour ton chrétien, donnant en exemple Carlo Acutis, Mère Teresa, Maximilien Kolbe et Mgr Oscar Romero. L’Évangile des Béatitudes, lu à chaque fête de la Toussaint, est à la fois une "carte d’identité" du chrétien et un "chemin de sainteté", affirme le pontife dans son intervention, prononcée devant des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Et pour vivre en chrétien cette sainteté, explique-t-il, il faut comprendre qu’elle résulte à la fois d’un "don de Dieu" et de la "réponse" que chaque personne peut donner à ce don.