“Carlo, sourire du ciel”, une nouvelle prière pour demander l’intercession de Carlo Acutis

"Carlo, sourire du ciel pour cette terre blessée et sans paix, nous louons Dieu pour ta vie simple, joyeuse et sainte.

Tu as accepté avec confiance d'être dépouillé de ta jeunesse pour te dédier au ciel, avec Jésus et Marie, à une mission d'amour sans frontières.

Jeune plein de rêves, attiré par la nature, le sport, Internet, mais encore plus émerveillé par le miracle de Jésus réellement présent dans l'Hostie Sainte, aide-nous à croire qu'il est là vivant et vrai, mystique 'autoroute' qui conduit au ciel, et apprends-nous à le contempler avec Marie, dans les mystères du Saint Rosaire.

Explique-nous, Carlo, qu'au-delà des modes, seul Jésus, en nous unissant à lui, nous rend 'originaux et non des copies', vraiment libres.

Obtiens-nous de savoir le rencontrer dans chaque créature, mais surtout chez les pauvres,

pour que l'humanité soit plus juste et fraternelle, riche de beauté et d'espérance,

à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen."