Isabelle Stock, le nouveau visage des “Signes de piste” ?

Que cherchez-vous à transmettre, à travers vos livres ?

Ce qui m’intéresse, c’est de montrer que dans la vie, personne n’est parfait. Tout le monde a quelque chose en soi de bon et de moins bon, mais on peut y travailler, à l’image de ces guides dans mes livres qui sont imparfaites et attachantes. Le but poursuivi est d’inciter à devenir meilleur. J’aime beaucoup la parabole des talents et je voudrais transmettre aux enfants, à une période où ils sont souvent en plein doute, en pleine construction : « on fera quelque chose de toi, tu pourras, d’une façon ou d’une autre, être fier de toi, on va trouver comment… » Ce que je cherche à transmettre, c’est cette capacité à grandir en confiance, à poser un regard positif sur soi-même, à discerner la partie de soi que l’on peut gommer parce que ce n’est pas la plus chouette et celle sur laquelle on peut s’appuyer.