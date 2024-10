Vient ensuite la cour céleste. En noir et blanc nous retrouvons les dominicains, ordre auquel appartient Fra Angelico. Mais on retrouve aussi saint Pierre à gauche de Marie, Jean Baptiste, avec sa peau de bête et la croix de roseau, et sainte Agnès, portant l’agneau dans les bras. Troisièmement, les couleurs. Tous sont revêtus de couleurs douces, lumineuses, chatoyantes, presque irisées. Elles expriment la douceur, le bonheur, la joie de la louange du ciel. Être avec Dieu, c’est être heureux! En cette fête de la Toussaint, contemplons ce qui est promis à tout homme qui croit en Jésus mort et ressuscité : la béatitude de la vie éternelle.