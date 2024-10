Espagne : l’Église au plus près des sinistrés

C’est la consternation qui prédomine ce jeudi 31 octobre, au lendemain de la plus grande catastrophe naturelle de l’histoire de l'Espagne. De terribles inondations ont touché le sud-est du pays, notamment les territoires de l'archidiocèse de Valence et des diocèses de Cuenca et Albacete, en fin d'après-midi et dans la nuit du mardi 29 octobre. Un bilan provisoire fait état d'une centaine de morts et de nombreux disparus, faisant craindre le pire. Face à l'ampleur du drame, le gouvernement espagnol a décrété un deuil national de trois jours à partir du 31 octobre. Dès les premières heures de la matinée ce mercredi, cardinaux, archevêques, évêques et diocèses ont exprimé publiquement leur douleur pour les pertes humaines, leur regret pour les désastres matériels et leur volonté d'œuvrer ensemble à la reconstruction spirituelle et matérielle. Le président de la Conférence épiscopale espagnole (CEE), Mgr Luis Argüello, par ailleurs archevêque de Valladolid, a invoqué la Vierge des abandonnés pour qu'elle "réconforte et soutienne tout le monde" et a promis l'aide de l'institution épiscopale. Le pape François a également exprimé son soutien aux victimes des inondations dans une vidéo adressée à l’évêque de Valladolid et au président de la conférence épiscopale espagnole : "Je suis avec eux [les sinistrés, ndlr] dans ce moment de catastrophe, et je prie pour eux. Que Dieu les bénisse tous".