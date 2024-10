Cinq manières de célébrer la Toussaint avec ses enfants

La messe est le moment où les chrétiens peuvent le plus se rapprocher de Dieu sur cette terre, car ils reçoivent l’Eucharistie, qui est vraiment le corps du Christ. Quelle meilleure façon de célébrer les saints que de se joindre à eux pour adorer le Seigneur lors de la messe ? Pour que vos enfants comprennent davantage cette célébration, apportez des petits livres ou des coloriages de saints pour les plus jeunes, et des missels adaptés, comme le Magnificat Junior pour les plus grands.