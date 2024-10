"Lorsque ma femme a fait un AVC, et que je suivais en voiture l’ambulance qui l’emportait à l’hôpital, j’ai immédiatement prié saint Jean Paul II", confie Antoine, la cinquantaine. "Nous sommes de la "génération Jean Paul II" comme on dit, nous avons tous les deux une grande admiration envers lui, ses enseignements nous ont formés quand on était jeune, un de nos enfants s’appelle Karol en son honneur, c’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers lui pour lui demander de sauver ma femme. Et j’ai été exaucé !" Chacun peut ainsi se sentir naturellement porté à prier tel saint plutôt qu'un autre. Parce qu’il l’aura marqué, touché, ou tout simplement parce qu’on le connaît mieux que les autres. Cela peut être le cas avec les saints patrons. Ce sont bien souvent les premiers saints avec qui on fait connaissance, à travers des hagiographies ou des petits objets reçus en cadeau dès le plus jeune âge. "Je prie rarement les saints, j’en connais peu ! Mais j’aime beaucoup mon saint patron, Camille de Lellis, que j’ai découvert pendant mes études d’infirmière et dont la manière de soigner les malades m’a beaucoup touchée", souligne Camille, jeune infirmière de 26 ans.