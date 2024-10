Voici “Luce”, la mascotte du Jubilé

Si elle est la mascotte principale, Luce n’est pas la seule à figurer sur le logo. Trois amis pèlerins l’accompagnent : Fe ( “foi en espagnol), Xin ( “vérité” en japonais) et Sky ( “ciel” en anglais). L’un d’eux porte une bible, un autre une guitare et le dernier une fleur. Une colombe, un ange et un chien qui se nomment Aura ( brise en italien), Iubi ( diminutif de Jubilé) et Santino ( nom des images pieuses en Italie) se joignent également au périple de la jeune fille.