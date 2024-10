Pourquoi “Dilexit nos” fait si peu de vagues

De cette vérité enfouie de son être personnel, chacun a en même temps besoin et peur. Besoin d’abord, parce que créé "à la ressemblance du Créateur", lequel n’est pas absurde ni arbitraire, mais conscient de ce qu’il est, veut et fait. Et puis peur de perdre ce qui est ainsi reçu de lui, et envie de se l’approprier. Le cœur de l’homme est donc incertain : les sentiments s’opposent, entre aspirations et angoisses, et affectent l’intelligence et la volonté en sens contraires. Mais le Père des cieux a envoyé son Fils, qui a pris un cœur humain. Raison et sensibilité s’y conjuguent de même qu’en Dieu, où il n’y a rien d’une mécanique froide et indifférente. Par ses paroles et par ses gestes, le Messie révèle ce qui le motive et permet de s’y laisser associer pour devenir, comme lui et en lui, véritablement enfant de Dieu.