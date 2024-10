Les deux piliers de la dévotion au Sacré-Cœur

"Le culte du Sacré-Cœur de Jésus, dans sa nature intime, est le culte de l’amour dont Dieu nous a aimés par Jésus, en même temps qu’il est l’exercice de l’amour que nous portons nous-mêmes à Dieu et aux autres hommes, il consiste, en d’autres termes, à honorer l’amour de Dieu pour nous et à ce Dieu pour objet afin de l’adorer, de lui rendre grâces, de vivre à son imitation", rappelait Pie XII dans son encyclique Haurietis Aquas publiée en 1956. Il s’agit de rendre grâce pour cet amour infini dont nous enveloppe le Christ et qui nous pousse, à Sa suite, à envelopper celles et ceux qui nous entourent. Voici pour le premier pilier.