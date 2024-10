David et sa femme n’avaient qu’un seul souhait, avoir un enfant. Mais les épreuves sont nombreuses. "Nous luttions pour avoir un enfant, ma femme a subi plusieurs fausses couches", a-t-il confié aux animateurs. Jusqu’au jour où un ami lui annonce au cours de l’année 2018 qu’il "part à Rome" voir le pape François, et propose à David et sa femme de venir avec lui pour espérer recevoir une bénédiction. Les deux époux s’y rendent et, d’une manière étonnante, parviennent à approcher le Pape.