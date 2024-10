Donner et recevoir, c’est tout un art ! Mais aussi une question d’équilibre. En quelques lignes, ce post en démontre toutes les subtilités. Il ne s’agit pas d’un banal dépannage entre voisins. Il exprime toute la délicatesse, l’empathie et la générosité d’une femme vis-à-vis de ses voisins moins aisés. Par un geste simple – demander un peu de sel à ses voisins –, elle efface toute gêne et toutes dettes.