Très vite, la jeune femme se forge un mental d’acier. Après deux années d’hôpital et six mois de réadaptation au monde réel, elle reprend le travail en 2013, dans une grande banque "qui a été vraiment chic avec moi". Si elle se sent "décalée par rapport aux jeunes de son âge", plus centrée sur l’essentiel mais aussi "beaucoup plus fragile et fatigable", elle met tout en œuvre pour retrouver une vie aussi normale que possible : "Quand on a vécu en fauteuil roulant pendant un an ou qu’on a été contraint de ne pas dépasser 50 cl d’eau par jour, marcher ou boire paraît miraculeux, assure Laurène. La banalité me faisait l’effet d’un succulent bonbon !"