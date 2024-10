L’État n’a pas le droit de toucher à la vocation d’une cathédrale

La toute proche perspective de la réouverture de Notre-Dame de Paris semble réveiller quelques vieilles lunes qu’on espérait éclipsées plus durablement. Après avoir confisqué au début du XXe siècle le patrimoine de l’Église, l’État prit en charge la gestion d’un certain nombre de basiliques remarquables et des cathédrales. Les autres églises furent déléguées aux municipalités. Non pour que les nouveaux propriétaires décident ce que bon leur semblerait, mais pour qu’ils assurent l’entretien que tout propriétaire doit à celui qui occupe légalement le bien qui lui revient : salubrité du bâtiment, toit, murs, etc.