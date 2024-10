Amoureux des cathédrales ? L’affiche qu’il vous faut !

Après la carte des églises de Paris et celle des abbayes françaises, cet atelier spécialisé dans les cartes vintage propose la carte des cathédrales de France. Catholique et amoureux du patrimoine français, Bertrand Roubaud, le fondateur de l’Atelier Vauvenargues, avait à cœur de participer à son échelle à la valorisation des cathédrales de France. "À 50 jours de la réouverture de Notre-Dame de Paris, il me semble nécessaire de transmettre la beauté et la grandeur de ces vaisseaux de pierre millénaires, héritage qui nous honore et nous engage", témoigne-t-il auprès d’Aleteia. Sur l’affiche, "toutes les cathédrales et co-cathédrales en activité sont représentées. Seules les anciennes cathédrales toujours debout (Carpentras, Arles, Boulogne sur Mer, Toul...) ne sont pas représentées, faute de place."