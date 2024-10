[HOMÉLIE] Ne renonçons pas à crier vers Dieu

Alors Jésus s’arrête, et c’est lui qui appelle. C’est le temps où la Parole de Dieu retentit et nous appelle. Voilà pourquoi la messe continue par la liturgie de la Parole, pour que nous puissions entendre l’appel du Seigneur… et surtout pour y répondre, même si, comme pour Bartimée, cela doit nous dépouiller. Pour répondre généreusement au Christ, il faut accepter de jeter son manteau, renoncer à ce qui nous protège. Aller vers le Seigneur oblige à laisser des choses qui paraissaient essentielle, pour avancer. Il y a tant de manteaux, intellectuels ou non, que nous devons jeter en entendant la Parole, pour courir vers Jésus.