Les 24 dernières heures décisives du Synode

Ce dimanche, le pape François présidera la messe de clôture de la seconde assemblée du Synode sur la synodalité, ce grand processus ecclésial qui cherche à proposer une Église plus accueillante, plus ouverte à l'écoute et moins cléricale. Les 368 membres, accompagnés des 155 autres participants non-votants se retrouveront une dernière fois dans la basilique Saint-Pierre pour remercier le Seigneur pour ce mois de travail et lui confier les fruits de ce dernier. Un des fruits les plus importants pour tout Synode est le Document final, ce texte qui synthétise l'ensemble des discussions, et qui a été bâti progressivement à partir de "l'instrument de travail " et au gré des échanges pendant les dernières semaines. La première étape a été la rédaction d'un brouillon, présenté à l'assemblée lundi dernier et qui a suscité le dépôt de plus de 1.000 amendements.