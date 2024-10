Quatre ans plus tard, en 1978, sur une musique de son compositeur fétiche Georges Garvarentz, Aznavour enregistre son propre Ave Maria et le chante en toute solennité dans les émissions de Maritie et Gilbert Carpentier et autres programmes de variétés de l’époque. Le 26 septembre 2001, il livre une prestation mémorable devant saint Jean-Paul II et le patriarche Karékine Ier au mémorial du génocide arménien à Tzitzernakaberd, près d’Erevan. Figurant dans presque tous ses tours de chant depuis 1979, on retiendra aussi l’interprétation de cette vibrante supplique à Marie en décembre 2017, sur la scène de Bercy illuminée pour l’occasion du bleu marial.