Saint Jean Paul II a-t-il été mythifié ? 

Le joug communiste vient de remplacer celui de Hitler quand, en 1946, il est ordonné prêtre. On l’envoie poursuivre ses études à Rome, lui permettant de révéler ce don des langues qui ravira plus tard les fidèles. De retour en Pologne, le jeune vicaire de Niegowic, aumônier très apprécié des étudiants, comprend qu’il est vain, pour l’heure, d’affronter le système communiste et qu’il faut, d’une part, ne pas se laisser diviser au sein même de l’Église, stratégie favorite de l’ennemi, ne pas attirer l’attention par des prises de position politiques prématurées et travailler à saper le marxisme de l’intérieur, en opposant la foi à l’athéisme, en montrant la vanité du matérialisme ambiant. C’est précisément ce qu’il fera quand, curé d’une paroisse qui n’existe pas et ne doit pas exister car tout sanctuaire doit être banni des nouvelles cités bâties pour le nouvel homme soviétique, il lutte pour la construction de l’église de l’Enfant Jésus à Nowa Huta. Le gouvernement, pourtant vigilant mais trop préoccupé par les problèmes que lui occasionne le cardinal Wyszincki, primat de Pologne, met du temps à comprendre la stratégie de l’abbé Wojtyla. Porte parole de l’Église polonaise lors de Vatican II, le prêtre a déjà fait du chemin, plus jeune évêque de Pologne en 1958, plus jeune archevêque en 1967, quand le régime décèle enfin en lui un danger qu’il est trop tard pour éradiquer. Au sein de la Curie, beaucoup, à commencer par l’épiscopat allemand, commencent à rêver d’un destin d’exception pour l’archevêque de Cracovie.