Non, une encyclique ne proclame pas de nouveaux dogmes

Intitulée Dilexit nos (‘Il nous a aimés’), la quatrième encyclique du pape François publiée ce 24 octobre, porte sur le thème de "l’amour humain et divin du Cœur de Jésus-Christ". Mais à quoi servent exactement ces encycliques ? Depuis Benoît XIV (1740-1758), les papes ont publié sous la forme spécifique de l’encyclique une multitude de textes d’enseignement sur des thèmes théologiques, ecclésiaux ou socio-politiques. Du grec enkuklios, qui signifie "circulaire", et du latin litterae encyclicae, l’encyclique est donc à l’origine une "lettre circulaire" du Pape aux évêques du monde entier, ou à une partie d’entre eux, aussi adressée par leur intermédiaire au clergé et aux fidèles, et même, parfois, "aux hommes de bonne volonté". Ce type de texte laisse au Pape une grande latitude pour aborder des sujets extrêmement variés. La valeur d’une encyclique prime sur une exhortation apostolique, une lettre apostolique ou bien un message pontifical.