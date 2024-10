Nombre d’encycliques ont ainsi été l’occasion pour les papes de fustiger les erreurs de leur temps. Dans Inscrutabili divinae sapientiae, en 1775, Pie VI a déploré les progrès de l’athéisme et les idées du siècle des Lumières. Dans Ubi primum, en 1824, Léon XII a condamné les erreurs modernes, essentiellement l’indifférence à l’égard du catholicisme. L’une des encycliques de ce genre, la plus célèbre, reste Quanta cura, publiée par Pie IX en 1864 pour désavouer l’évolution du monde moderne. Cette publication était accompagnée d’un Syllabus, une liste de 80 erreurs contemporaines concernant la doctrine catholique. Elle soulignait, entre autres, qu’affirmer que "le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne", était une erreur. En 1884, dans Humanum genus, Léon XIII a condamné pour sa part la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes. Quant à Pie X, en 1907, il a réprouvé le modernisme dans Pascendi dominici gregis. Dans Humanae vitae, en 1968, Paul VI abordait le mariage et la régulation des naissances en réaffirmant la condamnation de la contraception artificielle.