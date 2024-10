Le regard se porte d’abord en bas de la façade occidentale, constitué de trois immenses portails gothique. Ce "cycle de Marie" sculpté dans la pierre commence au sud (à droite) par le "portail Sainte-Anne" qui développe la conception, l’enfance et le mariage de la Mère de Dieu, fille d’Anne et Joachim, mais aussi les scènes de l’enfance de Jésus narrée par saint Luc (Annonciation, Visitation, Nativité) et l’adoration des Mages de saint Matthieu. Au nord, le "portail de la Vierge" est consacré à la fin de la vie de Marie, avec son assomption et son couronnement. Au centre, le "portail du Jugement" dans lequel le Christ-Roi siège en majesté pour trier les brebis et les boucs (cf. Mt 25,32) n’oublie pas Notre-Dame, qui intercède pour les pécheurs.