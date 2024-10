Aider son enfant à préparer le bac de français, ça commence maintenant !

La lecture prépare aussi à l’exercice écrit. Le jour du bac, l’élève a le choix entre le commentaire de texte et la dissertation. Le commentaire est peut-être l’exercice le plus corsé. Certes il y a une méthodologie à respecter et chaque élève peut vraiment la comprendre et l’appliquer, mais cerner le sens du texte est plus difficile et certains élèves se découragent s’ils ont mal perçu le sens. Dans ce cas, même si la méthodologie est acquise, l’élève reçoit une mauvaise note. Dès la classe de seconde, un élève est entraîné à décoder le sens du texte, l’enjeu est vraiment là. Qu’a voulu dire l’auteur ? Pourquoi le dit-il ainsi ? Cela est souvent lié au courant littéraire. En résumé, pour cet exercice, l’élève qui peine doit vraiment s’entraîner et se demander ce que cache le texte. Cela vaut la peine d’aider nos enfants dans cet exercice. Une ressource possible : à la fin de leur manuel de cours, des épreuves corrigées leur montrent le chemin à parcourir, ce qu’attend le correcteur en corrigeant une copie.