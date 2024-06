Bac philo : Simone Veil ou Weil ? La lettre qui a semé la confusion chez les lycéens

La honte je me suis trompé avec Simone Weil et Simone Veil #bac2024

Et c’est bien là que le drame s’est joué pour de nombreux futurs bacheliers ! Simone Weil la philosophe est devenue pour certains Simone Veil qui, alors qu’elle était ministre de la Santé du gouvernement de Jacques Chirac en 1974, a présenté le projet de loi visant à dépénaliser le recours à l’avortement. Mais c’est bien de Simone Weil dont il était question. Philosophe française (1909 – 1943), elle a grandi dans une famille agnostique mais a connu une profonde conversion. “Le Christ m’a prise”, confiera-t-elle plus tard. Au delà du grand héritage spirituel qu’elle laisse derrière elle, elle a notamment écrit sur l’ “esclavage moderne” qu’est la condition ouvrière, les partis politiques et leur suppression, l’échelle des valeurs etc. Ce qui est sûr, c’est que les futurs bacheliers ne feront pas l’erreur une deuxième fois !