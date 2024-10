L’honneur de Jacques Fesch

On se demande quels autres « gages d’amendement » il avait les moyens de donner dans les conditions de son isolement carcéral strict d’inculpé puis de condamné. L’arrêt de la Cour de cassation rend pratiquement vaine — et c’est un sujet de perplexité — la décision du Conseil constitutionnel : que peut faire une personne à laquelle ne reste plus de liberté d’action et dont les paroles et écrits ne sont publiables qu’après sa mort ? Ces éléments n’ont pas été tenus pour des « gages d’amendement » de l’intéressé, parce que « postérieurs à son décès et indépendants de sa volonté ». Comme si on ne pouvait faire du bien qu’en contrôlant tout…