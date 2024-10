La Cour de cassation s’est prononcée sur la réhabilitation de Jacques Fesch

La justice a tranché. La Cour de cassation a rejeté ce mardi 15 octobre la demande de "rétablissement de l’honneur" de Jacques Fesch, détenu guillotiné en 1957 pour le meurtre d’un policier. La plus haute juridiction a estimé que "les éléments analysés pris dans leur ensemble ne constituent pas des gages d’amendement suffisants". "C’est plus qu’une déception", a sobrement confié son fils, Gérard Fesch, à l’origine de cette demande. "Nous n’avons plus de recours possible, on ne peut aller plus loin."