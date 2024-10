Ce sont donc ces six anges qui accueilleront triomphalement les visiteurs et les pèlerins enfin de retour dans Notre-Dame ! Mais pour cela, il faudra attendre le 8 décembre, date prévue de la réouverture. Dès cette date, il sera de nouveau possible d'y pénétrer, a affirmé auprès d’Aleteia Sybille Bellamy-Brown, responsable des publics de Notre-Dame de Paris.