Et encore, il ne s’agit là que d’incidents déclarés ou médiatisés. Les brimades et vexations quotidiennes ne sont pas comptabilisées. Et 2024 ne s'annonce guère sous de bons auspices. Sur 161 incidents survenus entre janvier et mi-mars, 47 se sont produits dans le Chhattisgarh. Dans cet État situé au centre du pays, les chrétiens se sont entre autres vus refuser l’accès à l’eau d’un puits de forage du village, un enterrement chrétien, on les a agressés physiquement et certains ont été chassés de leurs maisons ou ces dernières ont été vandalisées.