Si toutes ces initiatives sont appréciées par les enfants, ils évoquent néanmoins pour la plupart l’envie de se déguiser et d’aller chercher des bonbons. "Comme les filles insistaient beaucoup, on a pris le temps d'approfondir les raisons de leur insistance. Ce qui est ressorti, c'était de récolter des bonbons", confie Anne, qui a donc trouvé une solution sans pour autant faire une entorse à ses principes. "Elles se sont déguisées le soir venu, sont parties au jardin, et sont venues toquer à la baie vitrée de l'étage où j'étais. J'ai fait comme si j'étais quelqu'un d'autre, je me suis extasiée de leurs déguisements (non morbides) et j'ai mis des bonbons dans le panier. Puis elles sont descendues au rez-de-chaussée pour toquer à la porte et mon mari les a accueillies de la même manière. Ça a été un super moment où leur besoin a été écouté et le nôtre aussi !". Quant à Hermine, elle fête chaque année Halloween à l’envers : "Avec mes enfants, on se promène dans les rues du quartier avec un panier de bonbons pour les distribuer aux gens en les bénissant. C’est plus sympa que de réclamer des bonbons sous la menace de lancer des sorts".