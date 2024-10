Paul de Tarse portait-il un jogging Adidas ?

En 2021, Hadjab démontrait déjà sa maîtrise de la composition et la poésie de son utilisation de la pose et des modèles ; une approche corporelle inspirée de la danse contemporaine, notamment celle de Pina Bausch. Cette beauté des corps contorsionnés se retrouve dans ces deux nouvelles œuvres liées à la conversion de Saul, futur Paul. Avec Je tombai à terre et j’entendis une voix et Me voici, Seigneur !, Hadjab s’attaque à un sujet prestigieux illustré par les plus grands noms de la peinture occidentale. Il met en scène avec brio des corps en tension, reflétant à la fois la chute physique de Paul sur le chemin de Damas et sa transformation spirituelle. Si le contraste entre la matérialité du corps et la transcendance de l’expérience religieuse est magnifiquement rendu, une nouveauté surprend : un jogging.