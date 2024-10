Il revient sur les origines de la fête d’Halloween, une fête religieuse païenne - la fête de Samhain – aux origines du monde celtique, réinterprétée par la société américaine qui a fait d’Halloween une fête consumériste. "De cette manière, Halloween s'enracine dans la magie, l'horreur et la mort, contrairement au christianisme, qui plonge ses racines dans le Christ qui, malgré les épreuves de la vie, donne sérénité, espérance, paix et bonheur", relève le père Francesco Bamonte. "Aujourd’hui, la fête d’Halloween semble étroitement liée à des réalités sombres et obscures telles que la sorcellerie et le satanisme", alerte-t-il. Ainsi, pour les satanistes, Halloween marque le début de l’année satanique. "Le phénomène est donc très inquiétant et constitue un réel danger car, même si ceux qui le font n’ont pas l’intention de célébrer la sorcellerie et le diable, ils entrent en communion avec ce courant spirituel maléfique par lequel, sans s'en rendre compte, ils se voient enveloppés comme par un halo de ténèbres, devenant par conséquent plus vulnérables aux actions ordinaires et extraordinaires du diable, avec toutes les conséquences désastreuses que cela entraîne pour leur vie."