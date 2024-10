Les hélicoptères de secours envoyés sur place ne parviennent pas à les atteindre, mais trois hommes du Groupement Militaire de Haute Montagne (GMHM) vont courageusement inverser le cours du destin. Eux-mêmes en entraînement avec pour objectif de gravir le pilier nord-est du Chaukhamba III, les membres de cette unité d'élite de l'Armée de Terre interrompent leur ascension pour secourir les deux femmes. Communiquant avec ces dernières par signaux lumineux, le lieutenant-colonel Jacques-Olivier C., le sergent Vivien B. et le 1re classe Clovis P. ont organisé une cordée afin de redescendre Michelle Dvorak et Fay Manners. "C'est un sauvetage techniquement difficile, car elles sont dans une paroi à environ 6.000 m d'altitude et d'une raideur proche de la verticale", a confié le 1ère classe Clovis à TF1. "Ce qui a contribué au fait que les hélicoptères n'ont pas réussi à venir les chercher. Et nous, pour les rejoindre, on a deux journées de marche d'approche et une journée et demie d'escalade". Lorsque les hommes du GMHM les atteignent, c'est le soulagement, indicible, et surtout la reconnaissance qui s'emparent des alpinistes. "Sans vous, je pense qu'une nuit de plus aurait été vraiment... dangereuse", souffle l'une d'elles dans la vidéo partagée par l'Armée de Terre. Après 80 heures de sauvetage héroïque, un hélicoptère a pu venir récupérer les grimpeuses plus bas. "On a imaginé le pire", avoue encore l'un des militaires. "On a pensé peut-être aller chercher des corps sur la montagne. Quand on ramène deux personnes vivantes, on se dit qu'on l'a fait et que c'est une fin heureuse." Une fin heureuse, et une fierté de plus pour la France de compter des hommes d'une telle valeur dans les rangs de son armée.