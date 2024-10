Ennuyeuse, rébarbative, trop longue... La prière du chapelet rebute encore un certain nombre de catholiques. Mais avec le mouvement "Ave Maria 2033", cela pourrait bien changer. Lancé en octobre 2024 par des évêques, Youtubeurs, Instagrameurs et associations catholiques, il entend promouvoir la prière du chapelet à travers toute la France. L'objectif est que d'ici 2033, pour les 2.000 ans de la mort du Christ, la majorité des catholiques de France récitent quotidiennement leur chapelet. "Le chapelet est la prière la plus priée au monde, mais il souffre en même temps d'une image ringarde", explique à Aleteia Thomas Delenda, fondateur de l'application de prière Hozana et cheville ouvrière de cette initiative.