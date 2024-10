Que faire de Johny ?

À ceux qui objecteront qu’il ne faut pas faire d’un individu une généralité, il sera loisible d’expliquer que d’autres font ainsi en n’ayant pas peur de transformer tout mineur non accompagné en délinquant et, au bout du compte, tout étranger en danger. Non qu’il faille prétendre que Johny soit le visage de tout exilé. Mais il n’en est pas si éloigné non plus : si nous prenions le temps de rencontrer les gens avant de les considérer comme un groupe informe, nous découvririons autant d’histoires sincère et touchantes qui, si elles ne donnent pas forcément toutes droit à séjourner durablement sur nos territoires fertiles, méritent cependant toujours le respect et l’attention.