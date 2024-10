Dans quelle langue communiquent les membres du Synode ? 

En dehors des prises de parole officielles, notamment lors des pauses, les membres continuent de parler entre eux, et doivent souvent jongler entre plusieurs langues. "Il y a beaucoup de personnes parlant deux, trois, voire beaucoup plus de langues, et ils n'hésitent pas à changer de groupes linguistiques pour pouvoir avoir une vision plus large de ce qui se passe dans l'assemblée", confie une personne participant à la communication du Synode. "Les gens ont parfois des difficultés, mais ils se comprennent", estime-t-elle.