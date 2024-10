La mise au tombeau, un art passé de mode?

C’est le cas des ensembles dits de "mise au tombeau". Très présents au XVe siècle, ils disparaissent progressivement au cours du XVIe. L’église Saint-Jean-Baptiste de Chaource, en Champagne, en conserve un des plus exceptionnels exemples, aussi connu sous le nom de "Saint-Sépulcre de Chaource". L’Évangile de Marc rapporte ainsi l’épisode de la mise au tombeau : "Pilate s’étonna qu’il soit déjà mort ; il fit appeler le centurion, et l’interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l’entrée du tombeau. Or, Marie Madeleine et Marie, mère de José, observaient l’endroit où on l’avait mis." (Mc 15, 43-47). L’ensemble sculpté n’est évidemment pas le reflet exact des textes bibliques, mais comment ne pas être impressionné par la taille de l’ensemble ?