[HOMÉLIE] Être chrétien, c’est communier à la souffrance du monde

La croix du Christ est communion à la souffrance du monde… et nous, nous communions à la croix du Christ. À chaque messe, nous communions à la croix du Christ. Franchement, quand nous venons à la messe ce n’est pas forcément évident. Nous nous attardons sur le choix du chant d’entrée, sur la qualité de la chorale, sur la sono qui ne marche pas bien… nous pensons à telle personne qui n’est pas là, ou telle autre qui est là et que j’aurais préféré ne pas voir. Nous sommes comme Jacques et Jean, les fils de Zébédée, dans ce chapitre 10 de l’évangile de saint Marc, obsédés par des questions très personnelles (Mc 10, 35). Ils veulent tirer leur épingle du jeu. Ils viennent à Jésus pour eux-mêmes, pour leur confort, pour leur orgueil, pour leur plaisir. Et nous, trop souvent nous venons ainsi à la messe. Nous nous agaçons du bruit que font les enfants à l’église. Nous nous agaçons de notre voisin qui fait bouger sa chaise. Brrr… la messe ce serait mieux sans les autres ! La paroisse, ce serait mieux sans le clocher d’à-côté. Ou sans ceux qui ne prient pas comme moi. Et Jésus nous dit : "Pouvez-vous boire à ma coupe ?" (Mc 10, 38) Alors nous, naïvement, nous lui disons "oui, bien sûr"… Parce que cela nous pose quand même de communier. D’un point de vue pratique, nous communions en recevant l’hostie, mais c’est toujours le même geste de communier au Christ tout entier, corps et sang, nous communions à la personne du Christ.