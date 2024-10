Il y a quelques années, j’ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied depuis

Lourdes. Un jour j’arrive le premier au gîte d’étape. Je commence à me reposer lorsqu’arrive

un groupe d’Italiens à vélo. Ils étaient bruyants et je me suis énervé contre eux

intérieurement. Je me suis dit, vraiment, ils n’ont rien compris ! Le pèlerinage ne devrait pas

se faire à vélo, mais à pied.