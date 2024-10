En Ardèche, le niveau d’eau a atteint jusqu’à 700 millimètres, et plus d’une dizaine de départements restent aujourd’hui en vigilance orange pluie-inondation et crues. Ce vendredi 18 octobre sur FranceInfo, le ministre délégué à la Sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, a assuré que 2.300 interventions ont été nécessaires sur la seule journée du 17 octobre dans les départements concernés par les inondations. Depuis ce jeudi, près d’un millier de personnes ont dû quitter leur logement pour se mettre à l’abri et des communes entières ont été évacuées.